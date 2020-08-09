Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve en az 160 kişinin ölümüne neden olan şiddetli patlamanın ardından ülkede siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor. Hükümet karşıtı protestolar devam ederken istifalar arka arkaya gelmeye başladı. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed’in istifasının ardından Çevre Bakanı Damianos Kattar da görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kattar yaptığı açıklamada, “Hükümet reform yapmak için bir dizi fırsatı kaybetti” dedi.
Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etti
09.08.2020 - 23:58 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar görevinden istifa etti.
Etiketler : Lübnan Çevre Bakanı,Damianos Kattar,istifa,
723929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/723929.aspx
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