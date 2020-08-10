Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in İç Moğolistan bölgesindeki Baotou şehrinde bulunan Darhan Banner bölgesinde dün öğleden sonra çıkan hortum nedeni ile 3’ü ağır 33 kişi yaralandı. Hortumun vurduğu bölgede bulunan 100 yurt (çadır) hasar gördü. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarırken, ağır yaralı olan 3 kişinin durumunun stabil olduğunu açıkladı.