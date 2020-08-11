Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran devlet televizyonuna konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, koronavirüsün yayılma hızının ülke genelinde 9 kat arttığını söyledi. İran’da halkın sağlık protokollerine uyma oranlarının Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 20 olduğunu belirten Herirçi, bu oranın yüzde 50’e yükseldiğini belirterek, “Halkın yüzde 50’si sağlık protokollerine uymadığında halkın diğer yüzde 50’sinin emekleri boşa gidiyor” dedi. Ülke genelinde koronavirüsün yayılma hızının 9 kat arttığını belirten Herirçi, virüsün etki gücünü henüz bilemediklerini aktardı.

İran’da üniversiteye giriş sınavları ertelenecek

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, koronavirüs nedeniyle genel üniversiteye giriş sınavının ileri bir tarihe erteleneceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı olarak koronavirüs ile mücadele konseyine sınavların ertelenmesi için öneri sunduklarını aktaran Nemeki, sağlık protokollerine uyulmayacağı endişesiyle sınavların ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.