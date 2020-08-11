Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte dört bin 24 test yapıldığını ve 25 yeni Kovid-19 vakasının gerçekleştiğini bildirdi.

Bir kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtilirken, virüs kaynaklı ölümlerin 20'ye ulaştığı kaydedildi.

GKRY'de Kovid-19 vaka sayısının ise 1277'ye yükseldiği ifade edildi.

İlk Kovid-19 vakasının 9 Mart'ta görüldüğü Kıbrıs Rum kesiminde virüs nedeniyle en son can kaybı 18 Haziran'da açıklanmıştı.

KKTC'de 4 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 567 test yapıldığını ve 4 yeni pozitif vaka görüldüğünü açıkladı.

Toplam vaka sayısının 183'e ulaştığını kaydeden Pilli, 42 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.