Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ilk Covid-19 aşısını tescil ettirdiğini açıkladı. Putin, bütün denemelerden ve etkililik testlerinden başarıyla geçtiğini söylediği aşının, yeni tip koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sağladığını açıkladı. Aşının seri üretimine kısa sürede başlamayı umduklarını açıklayan Putin, iki kızından birine aşı yapıldığını, kızının ilk iki doz aşının verilmesi sonrası hafif ateşinin çıktığını belirtse de şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

ŞÜPHEYLE YAKLAŞANLAR VAR

Dünya genelinde yaklaşık 750 bin kişiyi öldüren, 20 milyondan fazla kişiyi enfekte eden ve ulusal ekonomileri felce uğratan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme maksatlı küresel bir yarışta şimdilik Kremlin öne geçmiş görünüyor. Rusya’da aşının insan deneylerine iki ay önce başlanmıştı. Aşının üçüncü faz klinik denemelerinin kısa sürede tamamlanması, birçok bilim adamının gelişmeye karşı şüpheyle yaklaşmasına yol açtı. AstraZeneca Plc ve Moderna Inc. dâhil şirketler, aşılarının son aşama denemelerini yürütüyor. Bazı ilaç şirketleri, Rusya’nın acele ruhsatlandırmasının tehlikeli olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu anda 166 tane Covid-19 aşısı geliştiriliyor. Bunlardan en az dördü insanlar üzerinde denemeleri içeren üçüncü faza geçmiş durumda.

RUSYA’DA VAKALAR DÜŞÜŞTE

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova toplantıda yaptığı açıklamada, sağlık görevlilerinin aşıyı ay sonuna kadar almaya başlayabileceklerini söyledi. Haber, Rusya’da günlük Covid-19 vakalarının 23 Nisan’dan bu yana ilk defa beş binin altına düştüğü gün duyuruldu. Ülkede vaka sayısı 11 Mayıs’ta 11 bin 656 ile zirveyi görmüştü. Rusya halen 900 bin vaka sayısıyla dünyanın en çok Covid-19 teşhisi konan dördüncü ülkesi...

ADI: SPUTNIK V

Rusya, geliştirildiği açıklanan koronavirüs aşısına Sputnik V isminin verildiğini bildirdi. Sputnik, uzaya giden ilk Sovyet uydusunun ismiydi. Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, Rus sağlık kurumları yetkilileri ile, açıklanan aşının muhtemel “ön yeterlilik” süreci ile ilgili temasta olunduğunu açıkladı.

DUTERTE GÖNÜLLÜ OLDU

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Putin’in açıklamasından önce Rusya’nın koronavirüs aşısı geliştirme çabalarını överek aşı denemelerine katılmak için gönüllü oldu. Rusya daha önce geliştirdiği aşıyı Filipinler’e gönderebileceğini ya da yerel bir firmayla kitlesel üretim için iş birliği yapabileceğini açıklamıştı. Aşının ücretsiz sağlanmasını umduğunu söyleyen Duterte “Putin’e Covid-19’la mücadele çalışmalarınıza büyük güven duyduğumu ve ürettiğiniz aşının insanlık için gerçekten iyi olduğunu söyleyeceğim” dedi. Duterte, endişleri gidermek için aşı ülkeye geldiğinde kendi üzerinde denenmesine de izin vereceğini belirtti.

ÇİN DENEMESİ S. ARABİSTAN'DA

Çinli ilaç şirketi CanSino, koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayının 3. aşama klinik denemelerini Suudi Arabistan’da yapacağını bildirdi. Ad5-nCOV adlı aşı adayının 5.000 gönüllünün üzerinde denenmesi planlanıyor. Testler, Riyad, Dammam ve Mekke’de yürütülecek. Soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüs aracılığıyla insan vücuduna Covid-19’un genetik bileşenleri aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen aşının bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri Çin’de yapılmıştı.

ÇİN'DEN SEKİZ AŞI ADAYI

Covid-19’un ortaya çıktığı Çin’de sekiz aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Dördü birinci, dördü ikinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor. Kamuya ait ilaç firmaları, Askerî Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlarla çalışıyor. CanSino’nun Çin Askerî Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği “Ad5-NCov”, SinoVac’ın geliştirdiği “CoronaVac” ve Sinopharm’ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Askerî Tıp Akademisi ile geliştirdiği aşı adayı için beklentiler yüksek.

AMERİKALILAR 2021'E KADAR AŞI OLAMAYACAK

ABD’de de aşı çalışmaları sürüyor. Aşının üretilmesi halinde ilk dozlar muhtemelen sağlık çalışanları ve yüksek risk altındaki diğer kişiler için ayrılacak. Kasım ayında bir Covid-19 aşısı ABD’de kullanım için onaylansa bile Amerikalıların büyük çoğunluğu önümüzdeki yıl en erken ilkbahar veya yaza kadar aşı alamayacak. Beyaz Saray’ın “Warp Speed Operasyonu” aşı programına dâhil olan Koronavirus Görev Gücü’nden Anthony Fauci Fauci, aşıların halkın çoğunluğuna ulaşmasının 2021’e kadar sürebileceğini söyledi. Fauci “2021’in ikinci yarısına yaklaştığımızda şirketlerin söz verdikleri yüz milyonlarca dozu teslim etmiş olacaklarını umuyorum” dedi.

BAE'DE DE TEST ÇALIŞMALARI VAR

Sinopharm şirketi, Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü iş birliğiiyle geliştirdiği Covid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemenin çalışmalarına geçen ay BAE’nin başkenti Abu Dabi’de başladı. Sağlık Bakanı Şeyh A. bin Muhammed Hamid denemeye gönüllü olarak katılacak.

OCAK AYINDA SERİ ÜRETİM

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin ile ortak geliştirilen koronavirüs aşısının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını belirtti. "CoronaVac" adıyla üretilen aşıdan ilk etapta 100.000.000 doz üretilmesi planlanıyor. Aşının 1620 gönüllüyü kapsayan üçüncü aşama testlerine dün başlandı.