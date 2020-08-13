Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Atina ve Kahire arasında Doğu Akdeniz’de imzalanan gayrimeşru Münhasır Ekonomik Bölge Antlaşması (MEB) tartışmaları sürüyor. Ankara’nın ‘yok’ hükmünde gördüğü sözde antlaşmanın tek amacının Türkiye’yi Akdeniz’de dar bir bölgeye hapsetmek olduğunu dikkat çeken uzmanlar, antlaşma ile hem Yunanistan'ın kendi tezlerini çürüttüğü, hem de Mısır’ın binlerce kilometrelik deniz coğrafyasından vazgeçtiğini vurguluyor.

YÜRÜRLÜĞE GİRMEZ

Yunanistan ve Mısır'daki muhalefetlerin ve halklarının antlaşmadan rahatsız olduğunu söyleyen Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, gazetemize yaptığı değerlendirmede “Anlaşmayı henüz iki ülke muhalefeti de onaylamıyor. Mısır'ın anlaşma ile kaybettiği yaklaşık 13 bin kilometrekare MEB alanı var ki, bu gelecekte Mısır muhalefetince daha sert şekilde gündeme getirilecek” dedi. Darbeci Sisi’nin Türkiye ile gergin ilişkiler nedeniyle böyle bir antlaşma imzaladığını, Mısır ve Yunanistan'ın Türkiye’nin başarılı faaliyetlerinden rahatsız olduğunu belirten Işık, şunları söyledi: Bu anlaşma gelecekte değişecektir. Mısır hükûmetinin antlaşmayı bozacağını düşünüyorum. Yunan muhalefeti de onaylamıyor, İtalya ve Mısır'a verilen tavizlerden rahatsızlar. Antlaşma adaları kapsamıyor. Bu da Türkiye’nin elini güçlendiriyor. Anlaşmanın uygulama şansı da çok düşük.

YETKİ ALANLARI GİDER

Uzmanlar, Yunanistan'ın gayrî hukuki elde ettiği Kıbrıs ve 12 adayı kaybedebileceğini de dile getirdi. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Doğu Akdeniz ve Ege'de, statükoyu bozacak askerî bir müdahalenin, Yunanistan'a adaları ve Kıbrıs'ı kaybettireceğini belirtti. Caşın, Türkiye'nin hukukî ve askerî bir güç kullanmaya zorlanması durumunda Uşi Anlaşması defterini açacağına dikkat çekerek "Türkiye, Doğu Akdeniz'de zannedildiği gibi yalnız değil. Türkiye, 12 adanın statüsünü İtalya ile tartışacaktır" dedi.

Öte yandan, AB dışişleri bakanları konuyu görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.