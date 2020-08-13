Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda Kuzey Kore'nin yaklaşık yüzde 60'ının "gıda güvensizliği" ile karşı karşıya olduğu ifade edildi. Raporda, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle gıda güvensizliğinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 2 oranında arttığı belirtildi. Bu oranın geçtiğimiz yıl yüzde 57.3 olduğu, bu yıl gıda güvensizliği yaşayanların sayısının geçen yıla göre 700 bin arttığı ifade edildi. Raporda ayrıca Kuzey Kore'nin Yemen ve Afganistan ile gıda güvensizliği yaşanan ülkeler arasında bulunduğu dile getirildi.

Kuzey Kore genellikle kötü hava koşulları veya kuraklık nedeniyle kronik gıda sıkıntısı çekiyor.

Öte yandan Kuzey Kore medyası geçtiğimiz hafta Güney Kore'ye kaçan bir kişinin Covid-19 semptomlarıyla sınırı geçerek ülkeye döndüğünü ifade etmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da üst düzey yetkililerle acil bir toplantı düzenleyerek sınır şehri Kaesong'da karantina kararı almıştı.