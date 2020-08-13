Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gitti. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif’in Lübnanlı yetkililer ile görüşmek üzere Beyrut’ta gittiği duyuruldu. Açıklamada, Zarif’i uçağının Beyrut Havalimanı’na iniş yaptığı ve Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe tarafından karşılandığı belirtildi. Bakan Zarif’in yarın Lübnanlı yetkililer ile görüşeceği bildirildi.

Öte yandan İran, Beyrut patlaması sonrası Lübnan’a ilk üst düzey ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

