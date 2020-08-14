Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1262 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1262 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 105.463'e, vaka sayısı da 60.091 artarak 3.224.876'ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 674.455 vaka ve 26.324 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2.356.640 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1007 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 48.040'a çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 64.553 artarak 2.461.190'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1.751.555 kişi iyileşti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 627 artarak 55.293'e ulaştı.

Meksika'da Covid-19 vaka sayısı 7.371 artışla 505.751'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 341.507 kişi iyileşti.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.