Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre Covid-19 vakalarının artması sebebiyle İspanya ve Balear Adaları riskli bölgeler ilan edilirken Kanarya Adaları ise listenin dışında tutuldu. Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dâhil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg, Bulgaristan ve Romanya’daki çok sayıda bölgenin yanı sıra Belçika’nın Anvers şehri de bu listede yer alıyor. Buralardan Almanya’ya dönenlerin, negatif Covid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.