Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ile Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) ikili ilişkilerini normalleştirme kararı alması bütün dünyada yankı bulurken tepkiler sürüyor. Filistin yönetimi, anlaşmayı Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak nitelendirdi. Hamas, İslami Cihad Hareketi ve FHKC, anlaşmanın Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olduğunu belirterek, bu adımın ayrıca İsrail işgalini teşvik ettiğini söylediler. Libya, Tunus ve Fas'tan da çeşitli düzeylerden gelen açıklamalarda anlaşmanın 'ihanet' olduğu vurgulandı. Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır "Onlarca yıldır savunduğumuz Arap Birliği hayalini ortadan kaldırdınız" dedi. Şatır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BAE-İsrail anlaşması üzerine, "Bazı Arap liderler bu hayale (Arap Birliği) ihanet ettiler ve koltuklarını korumak için Arap Baharı'nı İsrail ve Amerika'ya kurban verdiler" ifadelerini kullandı.



FİLİSTİN’E AÇIK SALDIRI

Kararı şiddetle kınayan Tunus'un Nahda Hareketi, anlaşmayı Arap ve İslam dünyasının resmî ve halk olarak ulaştığı ortak kararın dışına çıkmak, siyonist ve gayrimeşru yerleşimci sömürgecilerin yanında yer almak olarak kabul ettiğini açıkladı. Filistinlilere karşı açık bir saldırı olarak niteleyen Nahda, Filistin davasının yanında yer alan Tunus diplomasisine böyle tehlikeli bir adıma karşı açık bir tavır alınması çağrısı yaptı.



ÜMMETE DESTEK VERİN

Fas'taki Ulusal İslam Kongresi, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını büyük bir ihanet olarak değerlendirdi. "BAE yöneticileri, bu yaptıklarıyla siyonistlerin suçlarına ortak olduklarını ilan ediyor" denilen açıklamada, BAE'nin böyle bir anlaşmaya ilişkin hiçbir sıfatlarının olmadığı, Filistin adına söz etmeleri konusunda kimsenin onlara görev vermediği ve onların buna da ehil de olmadıkları vurgulandı. Açıklamada, ümmetin bütün resmi ve halk oluşumlarına Filistin davasını destekleme çağrısı yapıldı.



FİLİSTİN'DE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İran: Uyarıyoruz farklı karşılık bulursunuz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BAE ile İsrail arasındaki anlaşmaya tepki gösterdi ve uyardı. Ruhani "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir

karşılık bulursunuz" dedi. Anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu vurgulayan Ruhani "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler"

ifadelerini kullandı.