Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada firmanın ulusal güvenliklerini tehdit edebileceğine yönelik "güvenilir kanıtlar" olduğu belirtildi. Ayrıca firmadan, ABD’deki kullanıcılardan topladığı verileri imha etmesi istendi. Trump, daha önce güvenlik endişeleri sebebiyle TikTok'un kendi ülkelerindeki kolunun, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli başka bir firmaya satılmasını talep etmişti.
Trump, TikTok’a 90 gün süre verdi
16.08.2020 - 08:05 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 08:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump ile "TikTok” uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance arasındaki kavga sürüyor. Bu kapsamda yeni bir adım atan Trump, ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımladı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada firmanın ulusal güvenliklerini tehdit edebileceğine yönelik "güvenilir kanıtlar" olduğu belirtildi. Ayrıca firmadan, ABD’deki kullanıcılardan topladığı verileri imha etmesi istendi. Trump, daha önce güvenlik endişeleri sebebiyle TikTok'un kendi ülkelerindeki kolunun, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli başka bir firmaya satılmasını talep etmişti.
Etiketler : trump,tik tok,
725220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/725220.aspx
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