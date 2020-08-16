Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada firmanın ulusal güvenliklerini tehdit edebileceğine yönelik "güvenilir kanıtlar" olduğu belirtildi. Ayrıca firmadan, ABD’deki kullanıcılardan topladığı verileri imha etmesi istendi. Trump, daha önce güvenlik endişeleri sebebiyle TikTok'un kendi ülkelerindeki kolunun, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli başka bir firmaya satılmasını talep etmişti.







