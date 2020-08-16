Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu birimin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'in 4 Ağustos'taki onayıyla kurulduğu belirtildi. Buna göre UAP, Pentagon Savunma ve İstihbarat Müsteşarlığı bünyesinde ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine bağlı olarak görev yapacak. UAP, her türlü tanımlanamayan hava olayları ve cisimlerini daha iyi anlama, sınıflandırma, bunların muhtemel tehdit potansiyellerini araştırma amacına göre çalışacak.