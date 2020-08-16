Söz konusu birimin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'in 4 Ağustos'taki onayıyla kurulduğu belirtildi. Buna göre UAP, Pentagon Savunma ve İstihbarat Müsteşarlığı bünyesinde ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine bağlı olarak görev yapacak. UAP, her türlü tanımlanamayan hava olayları ve cisimlerini daha iyi anlama, sınıflandırma, bunların muhtemel tehdit potansiyellerini araştırma amacına göre çalışacak.
UFO’ların peşine özel ekip düşecek
16.08.2020 - 08:20 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 08:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Savunma Bakanlığı, gökyüzündeki gizemli olayları ve unsurları araştırmak üzere "Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" (UAP) adlı yeni bir birim kurduğunu açıkladı.
Etiketler : ufo,pentagon,abd,
725223 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/725223.aspx
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