Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ile BAE arasında 13 Ağustos'ta imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından dışişleri bakanları arasında ilk görüşme gerçekleşti.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Dışişleri bakanları, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, anlaşmadan ötürü birbirlerini tebrik etti.

İki yetkili, bölgesel barış ve kalkınmanın sağlanması için söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.