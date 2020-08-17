Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enstitünün Direktörü Aleksandr Gintsburg “Aşının sivillere uygulanması 3 aşamada gerçekleşecek. Aşı üretimi devam ederken kaydı bulunanlara yapılacak. Bu süreç 7 ile 10 gün arasında gerçekleşecek. Üretilen fazla aşılar halka uygulanacak. Bu ise 3 hafta ile 1 ayı bulabilir” dedi. Gintsburg, geçen hafta üretilen ilk partiden hasta bir kıza uygulanan aşının olumlu sonuç verdiğini de sözlerine ekledi. Erhan Altıparmak İHA