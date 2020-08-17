Enstitünün Direktörü Aleksandr Gintsburg “Aşının sivillere uygulanması 3 aşamada gerçekleşecek. Aşı üretimi devam ederken kaydı bulunanlara yapılacak. Bu süreç 7 ile 10 gün arasında gerçekleşecek. Üretilen fazla aşılar halka uygulanacak. Bu ise 3 hafta ile 1 ayı bulabilir” dedi. Gintsburg, geçen hafta üretilen ilk partiden hasta bir kıza uygulanan aşının olumlu sonuç verdiğini de sözlerine ekledi. Erhan Altıparmak İHA
En geç 1 aya kadar sivillere uygulanacak
17.08.2020 - 02:49 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği Covid-19 aşısının halka ne zaman uygulanacağıyla ilgili tarih verdi.
Etiketler : rusya,korona aşısı,aşı,
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