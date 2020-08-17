Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belarus’ta seçimlerin yapıldığı 9 Ağustos tarihinden itibaren ülkede yaşanan protestolarda 1 işi öldü, binlerce kişi yaralandı, binlerce kişi ise gözaltına alındı. Dün Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko düzenlediği büyük bir mitingle gövde gösterisi yaparken, muhalifler de miting sırasında toplanarak Lukaşenko’ya karşılık verdi. Can güvenliğini gerekçe göstererek Litvanya’ya giden ve seçimlerde yüzde 10 oy alan Svyatlana Tsihanouskaya sosyal medya üzerinden bu sabah yayınladığı mesajda, Lukaşenko’nun istifasını isteyerek, “Ülkenin tansiyonun normale dönmesi ve sakinleşmesi için sorumluluk alarak ulusal lider olarak görev almaya hazırım. Bu nedenle ülkede gözaltında ve tutuklu bulunan tüm siyasi mahkumlar serbest bırakılmalı. Bunun yanı sıra devlet başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi için hukuki ve siyasi adımlar atılmalı. Tüm dünya kamuoyunun kabul edeceği gerçekten adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesi gerekir” dedi.

"Seçimler yenilenmeyecek”

Minsk’te bulunan bir traktör ve askeri araç fabrikasına giden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko grevlerin önüne geçmek için işçi, işveren ve sendika yöneticileri ile bir araya geldi. Burada muhalefet liderinin çağrısına karşılık veren Lukaşenko, “Beni baskı altında tutarak kimse bir şey yaptıramayacak. Yeniden bir seçim olmayacak ve 6 ay içerisinde bu sorunların tümünün üstesinden geleceğim” dedi.

Seçimlerin adil koşullarda gerçekleştiğini savunan Lukaşenko, “Haksız seçimlerden mi bahsediyorsunuz? Adil seçim mi istiyorsunuz? Hemen cevap vereyim! Biz seçimleri yaptık. Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek” diye konuştu.

Protestolar devam ediyor

Belarus’ta dün Lukaşenko destekçilerinin ve muhalefetin ayrı ayrı mitinglerinden sonra gece saatlerinde yine hareketlilik gözlendi. Önceki günlerin aksine protestolar daha az şiddet olaylarının yaşandığı ortamda gerçekleştirilirken birçok muhalif, evlerinin pencerelerinden sloganlar atarak Lukaşenko’nun istifasını istedi. Bazı ara sokaklarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Sabah saatlerinde ise muhalifler Belarus Devlet kanalı önünde toplanmaya başladı. Dünden beri aynı yayınları yapan devlet kanalının tüm personelinin istifa ettiği yönündeki iddialara cevap veren kanal yönetimi personellerinin göreve devam ettiğini ve normal yayın akışına devam edildiğini açıkladı.

Sendikalardan grev açıklaması

Muhalefetin sendikaları ve işçileri genel greve davet etmesinden sonra bazı işçi grupları muhalefetin çağrısına olumlu cevap verirken kararsız kalan bazı sendikalardan da açıklamalar gelmeye başladı. Ülkenin tarım sendikaları Lukaşenko’ya destek verirken son olarak ülkenin Metalurji, Demir ve Çelik sektöründeki sendikaları açıklama yaparak grevlere dahil olmayacaklarını duyurdu. Sendikaların yanı sıra kendi işçi örgütlenmesini kuran muhalefet yanlısı gruplar ise açıklamalar yaparak grevlere net şekilde destek verdiklerini belirtti. Ülkede sendikaların çoğunluğunun grevlere katılmadığı yönünde kararlar aldığı öğrenilirken muhalefet sendikaları ve işçileri ikna etmek için yeni çağrılar yapmaya devam ediyor.