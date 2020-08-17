Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Death Valley Ulusal Parkı’nda yer alan Furnace Creek köyünde dün temometreler 54,4 santigrat dereceye yükseldi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada kaydedilen sıcaklığın henüz doğrulanma aşamasında olduğu belirtildi.

TARİHE GEÇECEK

NWS Las Vegas taraftan yapılan açıklamada, “Eğer doğrulanırsa bu Temmuz 1913’ten bu yana dünyanın küresel olarak gördüğü en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçecek” denildi.

Bununla birlikte, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin Furnace Creek’teki otomatik istasyonundan alınan verilerde aşırı sıcaklığın yerel saatle 15.41’e yaşandığı açıklandı.

DÜNYADA DAHA ÖNCE YAŞANAN SICAKLIK REKORLARI

Dünya Meteroloji Organizyonu’nun (WMO) belirttiğine göre şu anda rekor 2013 yılında yaşanan 54 sıcaklıkla yine Death Walley Ulusal Parkı’nda bulunuyor. Bununla birlikte, yaklaşık yüzyıl önce, 10 Temmuz 1913’te, ulusal parkta sıcaklık 56,6 derece olarak kaydedildi. Ancak bazı hava durumu uzmanları kaydedilen sıcaklığın farklı etkenler dikkate alınmadığı için hatalı okunduğuna inanıyor.

Metoroloji tarihçisi Christopher Burt, yaptığı analizde Death Valley’deki 1913’teki okumanın bölgenin verileriyle uyuşmadığını ön sürdü.

Gezegendeki farklı bir sıcaklık rekoru da 1931’de Afrika ülkesi Tunus’tan geldi, ancak Burt, Afrika’nın kolonyal dönemindeki sıcaklık okumalarında cidi güvenilirlik sorunları olduğunu belirtti.

ABD'DE ETKİLİ OLAN SICAK HAVA DALGASI

ABD’de görülen sıcak hava dalgası şu anda Arizona’nın güney batısınfa Washington’un kuey batısına kadar etkili oluyor. Uzmanlar, gelecek Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklıkların zirve yapacağını ve 10 gün sonra kademeli olarak düşeceğini belirtti.

FIRENADO OLUŞTU

Öte yandan, Kaliforniya’da sıcaklıkların aşırı yükselmesine bağlı olarak Cumartesi günü Lssen Beldesi’nde bir alev hortumu (firenado) gözlendi. Ardından eyalette 3. Derece acil durum ilan edildi.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri’nden (CDC) konuyla ilgli yapılan açıklamada, sıcak havanın diğer iklim olaylarından çok daha fazla kişinin ölümüne yol açtığı belirtilerek vatandaşlardan önlem alması istendi. Kuruluştan yapılan açıklamada, aşırı sıcaklıkların kalk krizine, dehidrasyona ve vücut yanıklarına sebep olabileceği belirtildi.

Diğer taraftan yetkililer, sıcak hava dalgası nedeniyle eyaletin altyapısında meydana gelebilecek zarardan da endişe duyuyor. Sıcak hava nedeniyle uçakların inişinde sorunlar yaşanabileceği, yolların eriyebileceği ifade edilirken, bazı tarım alanların yok olabileceği aktarıldı.