Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 124 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 167 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 34.343’e hayatını kaybedenlerin kişi sayısı ise 508’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 32.042 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 836.908 koronavirüs testi yapıldı.