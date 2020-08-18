Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mülheim an der Ruhr şehrinde yaşayan Gök ailesi, polis şiddetine maruz kaldıkları için şikâyette bulundu. Anne Fatma Gök, olayın 8 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşandığını anlattı. Yanlış araç park etme sebebiyle polis çağrıldığını belirten Gök, şunları söyledi:

Eşim olay yerine gelen çekiciyi kullanan kişiye cezayı kabul ettiğini, aracı indirmesini istedi, o da ‘Tamam’ dedi. Ancak bu arada karşı tarafta polis, iki oğlum ile tartıştı. Çocuklarım da niçin böyle davrandıkları yönünde sözler sarf edince çocuklarımın üzerine yürüyüp tartaklamaya başladılar, ardından da kelepçe taktılar. Eşim de polislere müdahale etmek isterken onu da yere yatırıp dizleriyle üzerine basarak kontrol altında tutmaya çalıştılar. Polislerden biri büyük oğlumun bacaklarına, diğeri ise boynuna baskı yapıyordu. Bu, 10 dakika sürdü. George Floyd olayını hatırlatarak 'Oğlumu öldüreceksiniz' diye bağırdım. Eşim ve büyük oğlum bir gece nezarethanede kaldı.

Büyük oğlunun ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd gibi muamele gördüğünü ifade eden Gök, eşi ve çocuklarının bırakılması için yalvarmasına rağmen polisin kendisine alaycı cevaplar verdiğini anlattı.