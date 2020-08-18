Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43.837 artışla 5 milyon 613.357'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 635 artarak 173.778'e çıktı.

Ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 974 bini, test yapılanların sayısı da 71 milyon 690 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 363.235 vakayla Brezilya, 2.732.218 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 635.070 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 576.094 vakayla Florida ve 571.617 vakayla Teksas takip ediyor.