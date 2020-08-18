Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi.
Suriye’de Rus tümgeneral patlamada öldü
18.08.2020 - 18:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : rus general,suriye,patlama,
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