Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin bu zorluğun üstesinden gelmek için ve devam eden tehlikeli sıcak hava koşulları karşısında olağanüstü çalıştığını belirtti. Newsom, Napa ve Monterey’de yangınlar nedeniyle çok sayıda binanın kullanılamaz hale geldiğini ve 6 bine yakın evin de tehdit altında olduğunu açıkladı.

Orman yangınları Nevada eyaletine de sıçradı

California eyaletinde devam eden orman yangınları komşu Nevada eyaletinin dağlık bölgelerine de sıçradı. Yangın bölgede dört evi tahrip ederken, Grass Valley ve Nevada City bölgesinde 15 bine yakın insana zorunlu olarak evlerinden tahliye emrinin verildiği belirtildi.

California eyaletinde devam eden yangınların söndürülme çalışmasında yaklaşık bin 500 itfaiye personeli, 6 yangın söndürme uçağı, 12 tam donanımlı yangın helikopteri ve 150’ye yakın itfaiye aracının görev yaptığı açıklandı.