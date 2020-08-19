Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerliler otobanı kapattı. Seslerini hükümete duyurmaya çalıştı.

Brezilya'da Kayapo yerli halkının üyeleri, pandemide yeterince yardım alamadıkları için eylem yaptı.

Ülkenin tarım alanlarını birbirine bağlayan otobanı trafiğe kapatan yerliler, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktan şikayetçi oldu.

Yerlililer, Amazonlarda yapılan otobanlarla bölgelerinin dış dünya ile bağlantı kurduğuna ve bu nedenle hastalıkların kendilerine ulaştığına dikkat çekti.

Kayapo yerlilileri Amazonların doğasına zarar veren alt yapı çalışmalarına da karşı çıktı.

Yollarda protesto düzenleyen yerlilerden biri, "Sağlık bizim için çok önemli ama bu anda kritik bir durumdayız. Bu karayoluysa Amazon ormanlarına zarar veriyor. Ormanı koruyabilmek için bize verilen tazminatın gözden geçirilmesini istiroruz" dedi.

Yerlililerin eylemi nedeniyle otobanda 3 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Yerlililer, yığılmayı önlemek için mısır taşıyan TIRlara bir süre izin verdi.

Ancak eylemciler, hükümet yetkilileri kendileriyle görüşme yapana kadar otobonı kapatmayı devam edeceklerini söylüyor.