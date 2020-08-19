Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Selame Hamade, Covid-19 tedbirleri kapsamında 12 Ağustos'ta bir hafta süreyle kapatılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ertelendiğini belirtti.

Hamade, Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın perşembe gününden itibaren bir hafta daha kapalı kalacağını aktardı.

Yerel basında çıkan iddiaların aksine Suudi Arabistan'a açılan Ömeri Sınır Kapısı'nın ise kapatılmadığını söyleyen Hamade, burada çalışan görevlilerden Covid-19 testleri sonuçlanana kadar sınır kapısını terk etmemelerinin istendiğini ifade etti.

Yerel basında, Ürdün yönetiminin, Ömeri Sınır Kapısı'nda görevli 18 kişide Covid-19 tespit edilmesi üzerine kapıyı kapatma kararı aldığı iddia edilmişti.

Söz konusu haberlerde ülkede Covid-19 vakalarında gözlemlenen artışın özellikle gümrük çalışanları ve nakliye komisyoncularından kaynaklandığı belirtilmişti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, dün, 40 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1438'e yükseldiğini açıklamıştı.

Bugüne kadar 11 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede 1243 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.