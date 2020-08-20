İran, ülkenin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir gemiye el koyduğunu ve mürettebatı gözaltına aldığını duyurdu.
İran, BAE'ye ait bir gemiye el koydu ve mürettebatı gözaltına aldı
20.08.2020 - 13:46 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran, ülkenin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir gemiye el koyduğunu ve mürettebatı gözaltına aldığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,BAE,gemi,
726114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/726114.aspx
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