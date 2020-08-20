Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi başkanlığındaki üst düzey heyet, Amerikalı yetkililerle iki ülke arasındaki stratejik müzakerelerin dün 2. turunu başlatmıştı. Bugün Beyaz Saray’da el-Kazimi ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin hızlı bir şekilde Irak’tan çekileceğini duyurdu. Trump, Irak ile iyi ilişkileri olduğunun altına çizerek, petrol anlaşmaları yaptıklarını aktardı. Başkan Trump, Suriye'deki ABD askerlerinin de büyük oranda çekildiğini ve sadece petrolü korumak için küçük bir kısım askerin kaldığını ifade etti.

Trump’tan Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilere vurgu

El-Kazimi ise yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına değinerek, “Türkiye ile diyalog halindeyiz. Sorunları çözmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump bu açıklamanın ardından ABD-Türkiye ilişkileri hakkında, "ABD'nin ve benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi" dedi.

Öte yandan Başkan Trump, ABD-Meksika sınırına inşa edilen duvar için başlatılan "We Build The Wall” (Duvar İnşa Ediyoruz) kampanyasında dolandırıcılık yaptığı iddiası ile gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon için üzgün olduğunu dile getirdi. Trump, ayrıca Bannon’ın görevinden ayrıldığını ve kendisi ile bir ilişkisinin olmadığına vurgu yaptı.