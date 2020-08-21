Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Endülüs eyaletine bağlı Marbella kentinin ünlü tatil bölgesi Puerto Banus’ta bulunan Sisu Boutique Otel’de yangın çıktı. Çıkan yangından 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile bazı müşteriler duvarlara tırmanarak canını kurtarmaya çalıştı. Yetkililer, otelde bulunan 112 müşterinin tamamının tahliye edildiğini ifade etti. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yaralıların dumandan zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. İtfaiye, arama-kurtarma çalışmaları sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını ve duman zehirlenmesi nedeni ile hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin kimliğini açıklamazken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.