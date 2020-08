Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde'sine yabancı basın büyük ilgi gösterdi. İşte Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını "son dakika" olarak veren dünya basınından bazıları...

Reuters haber ajansı son dakika koduyla geçtiği haberde 'Türkiye Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervini buldu' ifadelerini kullandı. Haberde bulunan rezervin 320 milyar metreküp olduğu belirtilirken, 2023'te gazın Türk halkının kullanımına açılacağı vurgulandı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise İstanbul'daki Dolmabahçe çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz'da Tuna 1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti" ifadelerine yer verdi.

Amerikan haber ajansı AP "Türkiye, Karadeniz'de en büyük doğalgazı keşfetti" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi.

Fransız ajansı AFP "Türkiye'den Karadeniz'de tarihî doğalgaz keşfi" başlığıyla haberi abonelerine servis etti.

ABD'nin The New York Times gazetesinin internet sitesi de haberi “son dakika” olarak verdi. Gazete, haberinde Erdoğan'ın 'yeni bir dönem' sözlerine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği destekli haber sitesi Euronews ise, haberi "Erdoğan, Karadeniz kıyısında büyük bir doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu" başlığıyla verdi.

Yunanistan'ın Ekathimerini gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye 2023'te enerji ihracatçısı olacak" sözlerini aktardı.

Alman haber sitesi Deutsche Welle ise habere 'Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı büyük doğalgaz keşfi' şeklinde yer verirken bu önemli olayın Yunanistan'la yaşanan enerji krizi sırasında yaşanmasına dikkat çekti.

Rusya merkezli Sputnik ajansı da haberi 'acil' koduyla duyurdu. Sputnik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede başka doğalgaz kaynaklarının bulunma ihtimalinin yüksek olduğu açıklamasına dikkat çekti. Birleşik Arap Emîrlikleri merkezli İngilizce yayın yapan The Nation da "Türkiye, Karadeniz`de önemli bir gaz keşfi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

El Arabiya'nın İngilizce yayın yapan sitesi ise gaz rezervi keşfedilen bölgede başka rezervlerin bulunmasının da yüksek ihtimal olduğunu duyurdu.

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera "Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz rezervi buldu" diye haberi verirken The Washington Post "Türkiye'den Karadeniz'de dev doğalgaz keşfi" başlığını kullandı.

The Spectator Index ise son dakika koduyla duyurduğu haberinde bulunan rezervin ülke tarihinin en büyük keşfi olduğuna vurgu yapıldı.

People's Daily New China açıklamanın ardından Tweet atarak 'Türkiye'nin önemli doğalgaz keşfini Erdoğan açıkladı' ifadesini kullandı. İsrail yayını Jerusalem Post haberi 'Erdoğan bölgede daha fazla doğalgaz olduğunu da ekledi' ifadesiyle paylaştı.

Lübnan merkezli Daily Star’da Türk sondaj gemisi Fatih, son bir aydır Batı Karadeniz`de Tuna-1 sektöründe arama çalışmaları yürüttüğü hatırlatılarak "Keşif, finansal piyasadaki dalgalanmaları hafifletebilir" denildi