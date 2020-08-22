Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki bütün askerî güçlere derhâl ateşkes ve askerî operasyonların durdurulması talimatı verdi. Libya Hükûmeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serrac "millî ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki bütün askerî güçlere derhâl ateşkes ve askerî operasyonların durdurulması talimatı" verdi. Serrac, fiilî bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölge olması gerektiğini açıkladı. Libya Başbakanı, nihai amaçlarının, tüm Libya topraklarının egemenliğini sağlamak, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması olduğuna dikkati çekti. Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Serrac, petrol gelirlerinin "Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) Merkez Bankası'ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Destek Misyonu'nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetimin sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını" istedi.

MARTTA SEÇİM TEKLİFİ

Son olarak Serrac, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı anayasa hükümlerine uygun olarak, başkanlık konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısında bulundu. Başbakan Serrac'ın açıklama yaptığı sırada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de, "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulundu