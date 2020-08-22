Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içi kaynaklı 315 yeni vakadan 127'si başkent Seul'de tespit edildi.

Covid-19 salgınında toplam vaka sayısının 17.002'ye yükseldiği ülkede şimdiye kadar virüsün tespit edildiği 14.169 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 309 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de 29 Şubat'ta 909 yeni Covid-19 vaka tespit edilmiş, günlük vaka sayıları o tarihten itibaren istikrarlı şekilde azalarak tek basamaklı rakamlara kadar inmişti.

Ülkede günlük vaka sayısı 14 Ağustos'tan itibaren yeniden üç basamaklı değerlere çıkarken, son 9 günde 2232 yeni vaka tespit edildi.

Vakalardaki yeni artışta başkent Seul ve çevresindeki Gyeonggi eyaletinde faaliyet gösteren bazı kiliselerin cemaatleri içindeki yayılmanın etkisi oldu.

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul’deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının dün itibariyle 723'e yükseldiği ifade edilmişti.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, ülke genelinde salgın endişelerinin yaşandığı bir dönemde kilisenin, üyelerine yönelik yapılan Covid-19 testleri konusunda gerçek bilgileri paylaşmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

ÇİN

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 332 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 22 Covid-19 vakası saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84.939'a çıktı.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Covid-19 tespit edilen 79.851 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı 19'unun durumu ağır olmak üzere 454 olarak açıklandı.