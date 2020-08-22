Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Navalnıy'ı taşıyan özel bir ambulans uçak, sabah saatlerinde başkent Berlin’deki Tegel Havalimanı’nın askeri bölümüne indi.

Navalnıy, havalimanında uçakta yapılan ilk tetkikler sonrasında yoğun güvenlik önlemleri altında Berlin Charite Hastanesi’ne getirildi.

20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.