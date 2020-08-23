Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biden "Ülkeyi işler, ekonomiyi büyür ve insanları çalışır hâlde tutmak için virüsün üstesinden gelmelisiniz. Ülkeyi kapatırım, bilim insanlarını dinlerim" diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette vakaların artmasına rağmen faaliyetleri durdurma çağrılarına karşı çıkmış, yeni bir kapanmanın, ekonomiye telafi edilemez biçimde zarar vereceğini söylemişti. ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.