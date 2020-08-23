Biden "Ülkeyi işler, ekonomiyi büyür ve insanları çalışır hâlde tutmak için virüsün üstesinden gelmelisiniz. Ülkeyi kapatırım, bilim insanlarını dinlerim" diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette vakaların artmasına rağmen faaliyetleri durdurma çağrılarına karşı çıkmış, yeni bir kapanmanın, ekonomiye telafi edilemez biçimde zarar vereceğini söylemişti. ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.
Joe Biden: Virüsle mücadele için ekonomiyi durdurabilirim
23.08.2020 - 04:28 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturması hâlinde yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde gerekirse ülke çapında ekonomik faaliyetleri durduracağını söyledi.
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