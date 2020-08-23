Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde onlarca cinayet işleyen eski polis memuru 11 defa ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. ''California katili'' lakaplı, 13 tecavüz ve 13 cinayetten sorumlu Joseph James DeAngelo, mahkemede işlediği suçlardan dolayı ''incittim, üzgünüm'' dedi. 74 yaşındaki katil, 1975 ve 1986 yılları arasında işlediği tecavüz ve cinayetleri, ölüm cezası verilmemesi karşılığında kabul etmişti. DeAngelo, California'nın 11 farklı ilçesinde yaşanmış toplam 53 suçun ve 87 kurbanın sorumlusu olduğunu da itiraf etti. Eski polis, işlediği suçlardan sonra 40 yıl boyunca yakalanmadan yaşamıştı. Katilin 3 gün süren davası, mağdurların ve akrabalarının çokluğundan dolayı bir üniversitenin balo salonunda düzenlendi.