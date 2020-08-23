Suriye'nin Deyr Ez Zor kentindeki Hacin bölgesinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu 4 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
Deyr Ez Zor'da bomba yüklü motosiklet patladı: 4 yaralı
23.08.2020 - 20:16 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Deyr Ez Zor kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Deyr Ez Zor,
726777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/726777.aspx
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