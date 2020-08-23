Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını birçok Avrupa ülkesinde yeniden etkisini arttırmaya başlarken, bir çok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 209 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 259 bin 345’e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 7 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 437’ye yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan dün İtalya’da 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bin 71 olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede son 2 gündür günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrediyor.