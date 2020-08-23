Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19’a karşı ilerleyen günlerde “büyük bir tedavi gelişmesi” açıklayacağı duyuruldu. Başkan Trump’ın yarın başlayacak olan Cumhuriyetçi Parti Kongresi sırasında Federal İlaç Başkanlığı (FDA) tarafından onaylanması beklenen plazma tedavisini açıklayacağı düşünülüyor.

Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, FDA tarafından plazma tedavisinin henüz onay verilmemesini politik sebeplere bağlamıştı. Beyaz Saray’dan alınan resmi olmayan bilgiye göre FDA plazma tedavisi ile ilgili yeni verileri değerlendirmeye devam ediyor.

Plazma tedavisi, daha önce Covid-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişilerden alınan kanın kullanılması ile gerçekleştiriliyor. Benzer tedavi yöntemleri diğer ölümcül hastalıklar olan MERS ve SARS’ta başarıyla kullanılmıştı. ABD’de doktorlar hali hazırda 60 bin korona virüs hastası üzerinde bu tedaviyi uygulamış bulunuyor.

Öte yandan ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 5 milyon 856 bin 961’e, toplam can kaybı ise 180 bin 390’a ulaştı.