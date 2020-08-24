Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük karayolu üzerinde askere silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi. 

Açılan ateş sonucu 4 askerin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.