Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük karayolu üzerinde askere silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi.
Açılan ateş sonucu 4 askerin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük karayolu üzerinde askere silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi.
Açılan ateş sonucu 4 askerin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : DEAŞ,