Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Balkh vilayetinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Afgan komandoların hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 komando hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarik Aryan olayı teyit ederek, “Sabah saat 09.00 sıralarında patlayıcı yüklü araç, Balkh ilçesinin hayvan kliniği yakınında patladı” dedi.
Afganistan’da intihar saldırısı
25.08.2020 - 09:02 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’da patlayıcı yüklü bir araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi.
Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Balkh vilayetinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Afgan komandoların hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 komando hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : afganistan,
727061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/727061.aspx
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