Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeniden artışa geçen yeni tip korona virüs vakalarının ardından Almanya'dan hamle geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın başkenti Paris ve çevresi ile Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgeleri için seyahat uyarısı yayınladı. Paris ve çevresi ile Fransa'nın güneyi Robert Koch Enstitüsünün (RKI) sürekli güncellediği riskli ülkeler ve bölgeler listesine eklendi.

Bir kentin ya da bölgenin risk bölgesi olarak sınıflandırılması, geri dönen tatilcilerin korona virüsü test etmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Bu riskli bölgelerden dönen tatilcilere uygulanan ücretsiz testin alınana kadar evde karantinaya alınmaları gerekiyor.

Bir risk alanı, 7 gün içerisinde 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde vaka sayısının 50'den fazla olması ile belirleniyor.