Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da Münih Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması durumunda kentte alkol yasağı getirilmesi kararını aldı.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının artması durumunda alkol yasağı getirme kararı aldıklarını bildirdi.

Reiter, son 7 gün içinde yeni vaka sayısının 100 bin kişide 35’i aşması durumunda saat 21.00’den sonra alkol satışının, saat 23.00’ten sonra da açık havada alkol tüketiminin yasaklanacağını kaydetti.

Salgın döneminde halkın korunmasına öncelik verdiklerini aktaran Reiter, kararın uygulanmasına gerek kalmamasını umduğunu ifade etti.

Bavyera Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi, bugün, Münih kentinde son 7 gün içinde yeni vaka sayısının 100 bin kişide 27,93 olarak tespit edildiğin duyurdu.