Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki normalleşme anlaşması sonrası İsrail'den üst düzey bir heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu ABD'li yetkililerle gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat önderliğindeki bir heyete, BAE ile ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında temaslarda bulunmak üzere pazartesi Abu Dabi'ye gitmesi talimatı verdiği belirtildi.

Başta turizm, sağlık, enerji ve savunma olmak üzere birçok bakanlıktan yetkililerin yer alacağı İsrailli heyete, Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien'ın da aralarında bulunduğu ABD'li yetkililerin de eşlik edeceği ifade edildi.

İsrail hava yolları Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuşunu gerçekleştirecek

Bu arada yerel basın, İsrailli ve ABD'li heyetin birlikte İsrail hava yolları El Al'a ait bir uçakla Abu Dabi'ye gitmesinin beklendiğini, böylece El Al'ın İsrail ile BAE arasındaki ilk direkt ticari uçuşunu da gerçekleştireceğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayıd Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.