Ordu ayrıca, Lübnan sınır hattından ateş açıldığı duyururken, bölgedeki halka evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmama uyarısında bulundu. İsrail medyası, olayın Başbakan Netanyahu yakın bir bölgede bulunduğu sırada gerçekleştiğini aktardı.
İsrail ordusu, Lübnan sınırında aydınlatma fişekleri attı
26.08.2020 - 02:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 02:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı.
Etiketler : lübnan,lübnan sınırı,
727254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/727254.aspx
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