Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından sırada Sudan, Bahreyn ve Umman'ın bulunduğu iddia ediliyor. Bunun için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölgeyi kapsayan bir tura çıktı. Önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Pompeo, dün Sudan’a gitti. Diplomatik ilişkilere sahip olmayan İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmî uçuşu yaparak Sudan'ın başkenti Hartum'a ulaşan Pompeo, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de gö-rüştü. Pompeo'nun ziyareti sırasında İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden memnuniyet duyduğunu açıklayan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in de Sudan'a resmî ziyaret gerçekleştirmesi dikkati çekti. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab de, İsrail ile Filistin arasında diyaloğun yeniden başlatılması için Batı Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret etti.

SUDAN REDDETTİ

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Pompeo'ya geçiş hükûmetinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkisine sahip olmadığını söyledi. Hükûmet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih'in yaptığı açıklamaya göre, Hamduk ve Pompeo, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve ABD hükûmetinin geçiş dönemine verdiği desteği tartıştı. Başbakan Hamduk, Pompeo'ya Sudan'ın ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması ile İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi konusunun ayrı kabul edilmesi gerektiğini aktardı. Pompeo ise ABD yönetiminin Sudan'daki geçiş sürecine ve hükûmetin güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarına verdiği desteği teyit etti.