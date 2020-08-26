ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1852 artarak 182 bin 470'e yükseldi.
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1852 artarak 182 bin 470'e yükseldi
26.08.2020 - 17:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1852 artarak 182 bin 470'e yükseldi.
Etiketler : ABD,
727399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/727399.aspx
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