Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg “Türkiye ve Yunanistan yıllardır önemli NATO müttefikleridir. İttifak ruhu ve uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz’deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız” dedi. Bugün ve yarın ise yine Berlin’de gayri resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacak. Zirvenin ana gündem maddesi Doğu Akdeniz’de arama ve sondaj çalışmaları sebebiyle “Türkiye” olacak.
AB’li bakanlar Türkiye gündemiyle toplanıyor
27.08.2020 - 04:04 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 04:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın başşehri Berlin’de yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısına katıldı.
Etiketler : ab,türkiye,haberler,
727510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/727510.aspx
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