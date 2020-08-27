Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg “Türkiye ve Yunanistan yıllardır önemli NATO müttefikleridir. İttifak ruhu ve uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz’deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız” dedi. Bugün ve yarın ise yine Berlin’de gayri resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacak. Zirvenin ana gündem maddesi Doğu Akdeniz’de arama ve sondaj çalışmaları sebebiyle “Türkiye” olacak.