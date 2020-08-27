Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cephe hattındaki Fuzuli ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
27.08.2020 - 11:42 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Azerbaycan ordusu,
727574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/727574.aspx
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