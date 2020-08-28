Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ta roketli saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği binasının yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendiği duyurulmuştu. Açıklamada, Yeşil Bölge yakınlarındaki el-Cadiriye bölgesine 1 adet katyuşa roketinin düştüğü kaydedilmişti. Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Yeşil Bölge’ye saatler sonra ikinci roketli saldırı düzenlendiği ve 1 adet katyuşa roketinin daha bölgeye düştüğü duyuruldu. Saldırıların başkentteki el-Dore otobanı üzerinden yapıldığı tahmin ediliyor.