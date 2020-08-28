Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 salgınında okulların kapanmasıyla birlikte dünya genelinde öğrencilerin en az üçte birinin sanal eğitime erişimi olmadığı belirlendi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporunda, dünyada yaklaşık 463 milyon çocuğun uzaktan eğitim için gerekli ekipmana veya elektronik cihazlara erişimi olmadığı kaydedildi. BM, dünya çapında bir buçuk milyar çocuğun okulların kapanmasından etkilendiğini tahmin ediyor. Avrupa ülkelerinin Afrika veya Asya’nın bazı bölgelerine göre daha az etkilendiği ifade ediliyor.

ERİŞİM OLSA BİLE...

Rapora göre erişime sahip olan çocuklar bile başka engellerle karşılaşabiliyor; evde iyi bir çalışma alanının olmaması, aile için başka işler yapma baskısı veya bilgisayar problemleri ortaya çıktığında teknik desteğin olmaması. Dünyanın dört bir yanındaki sanal eğitime erişemeyen öğrencilerin 67 milyonu Doğu ve Güney Afrika’da, 54 milyonu Batı ve Orta Afrika’da, 80 milyonu Pasifik ve Doğu Asya’da, 37 milyonu Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da. UNICEF, hükûmetleri ‘okulların güvenli bir şekilde yeniden açılmasına öncelik vermeye’ çağırdı.

SANAL EĞİTİME ERİŞEMEME ORANI

D. ve G. Afrika %49 67 milyon

B. ve Orta Afrika %48 54 milyon

D. Asya ve Pasifik %20 80 milyon

Orta D. ve K. Afrika %40 37 milyon

Güney Asya %38 147 milyon

D. Avrupa ve O. Asya %34 25 milyon

Latin Amerika %9 13 milyon

Küresel %31 463 milyon