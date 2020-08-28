Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 41 bin 477'ye ulaştı.

Son 24 saatte 1522 yeni vaka tespit edildi. Bu, 1541 vakanın saptandığı 12 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 330 bin 368'e yükseldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNLÜK ÖLÜ SAYILARINI YAYIMLAMAYI DURDURMUŞTU

Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de Covid-19 kaynaklı ölümlere ait verilerin nasıl kaydedildiğine dair acil inceleme çağrısında bulunmuştu. Covid-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarına ilişkin verilerin yayımlanması 17 Temmuz'dan bu yana durdurulmuştu.

Günlük ölü sayılarının Covid-19 testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı, bu nedenle günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddiaların olduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine, Covid-19 testi pozitif çıkan ve testten sonraki 28 gün içinde ölenlerin sayısının duyurulacağı açıklanmıştı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, yeni vakalardaki artış trendi bugün de sürdü. Son 24 saatte açıklanan rakam, ülkede 6 Mayıs’tan (1444) bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

Ülkede Covid-19 bulaşan toplam kişi sayısı 263 bin 949'a ulaşırken son 24 saatte ölü sayısı 5 artarak, 35 bin 463'e çıktı.

İtalya'da halihazırda aktif Covid-19 hasta sayısı da 21 bin 932 olarak verildi.

İyileşen sayısı ise 225 artışla 206 bin 554 oldu.

Bu arada, ülkede Covid-19 vakaları yükselişteyken, okulların açılmasına ilişkin tartışmalar da sürüyor.

Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında okullarda, servislerde ve yemekhanelerde uyulması gereken önlemler konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Agostino Miozzo da parlamento eğitim komisyonunda, herkesin okulların açılmasına ilişkin risklerin farkında ve bununla beraber okulların açılması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Ülkenin güneyindeki Campania Bölgesi'ndeki bazı belediye başkanları okulların açılışının 24 Eylül’e ertelenmesini istedi.

İtalya'da okullarda 1 Eylül’den itibaren telafi derslerinin yapılacağı, 14 Eylül’de ise bütün okulların açılacağı duyurulmuştu.

İSPANYA

Sağlık Bakanlığı, dün 419 bin 849 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 658 artışla 429 bin 507 olarak güncellendi.

Ülkede vakaların en yoğun görüldüğü başkent Madrid dışında, Bask, Endülüs, Kanarya Adaları, Aragon ve Galisya bölgelerindeki vaka artışları dikkati çekti.

Ayrıca Covid-19'dan son 7 günde 132 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 28 bin 996'ya ulaştığı kaydedildi.

Diğer yandan ülkede son 7 günde Covid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1607 hasta olduğu ve bunlardan 114'ünün yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığında Covid-19'a karşı oluşturulan komisyona başkanlık eden Fernando Simon, "Mevcut durumda Covid-19'dan 6 bin 36 hasta hastanede tedavi görüyor. Bu sayı hastanelerdeki toplam yatak kapasitesinin yüzde 5'ine denk geliyor. Durumun nispeten sakin olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

YENİ EĞİTİM YILINDA COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Öte yandan sağlık ve eğitim bakanlarının ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında, 4 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılında okullarda Covid-19'a karşı alınacak tedbirler belirlendi.

Ülke genelinde uygulanacak ve toplamda 29 maddeden oluşan önlemler arasında, ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilmesi, okulların sadece salgının kontrol edilememesi halinde kapatılması, toplu PCR testleri yapılması öne çıkan tedbirler oldu.

FRANSA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 576'ya çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 111 artışla 259 bin 698'e yükseldi. Bu rakam 30 Mart'tan bu yana kaydedilen günlük en yüksek vaka sayısı oldu.

Son 2 günde hastanelerde 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 30 bin 576'ya ulaştı.

Covid-19 nedeniyle 381'i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 85 bin 984 oldu.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Paris Valiliği, vaka sayılarının artması üzerine yarın saat 08.00 itibarıyla başkentin tamamında maske kullanımın zorunlu hale geleceğini duyurdu.