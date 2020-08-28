Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeniden artış gösteren vakalarla mücadelesini sürdürüyor. Ülkenin Paju kentinde ünlü kahve zinciri Starbucks'ta Covid-19 hastası bir müşteri, 2 saat bulunduğu yerde virüsü 56 kişiye bulaştırdı. Müşterilerin çoğunun maske takmadığı belirtilirken, maskeli 4 çalışanda ise yapılan testler sonucunda korona virüs tespit edilmediği ifade edildi. Sağlık yetkilileri de bir kez daha maske takmanın önemine dikkat çekti.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) Başkanı Jeong Eun-kyeong, "Müşterilerin çoğu maske takmamıştı ve nemli hava nedeniyle klimalar çalışıyordu, ancak olması gerektiği gibi bir havalandırma sistemi mevcut değil. Enfeksiyonlar hava yoluyla bulaşmamış olsa bile damlacık iletimi kapalı bir alanda yine de mümkün. Virüs el teması yoluyla da yayılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, kahve zincirindeki bulaşmanın salgında maske kullanımının ne kadar önemli olduğunun kanıtı olarak gösteriyor. Güney Kore'deki Changwon Fatima Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru Ma Sang Hyuk, "Bu durum, maskelerin oynadığı rol hakkında çok şey söylüyor. Dışarıda bu kadar etkili başka hiçbir şey yok" dedi.

Ülkede Ağustos ayı başında yayınlanan yeni tedbir kurallarına göre halka kahve içtikleri zamanlar dışında kafelerde her zaman maske takmaları öneriliyor. Seul'ün güneyindeki Suwon'da bir kahve dükkanı sahibi ise bu durumun uygulanmasının güç olduğunu belirterek, "Kafelerde, kahve içenlerle sohbet eden insanlar arasında bir çizgi çekmek zor" şeklinde konuştu.